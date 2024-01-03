تقنية ثورية لـ “نقل الصور” دون إرسالها

تمكّن فريق من الباحثين بجامعة “ويتواترسراند” في جنوب إفريقيا، من ابتكار تقنية ثورية جديدة في مجال الاتصالات الكمومية “Quantum network”، وهي نقل الصور عبر الشبكة دون إرسال الصورة نفسها فعليًا.
وتستخدم هذه التقنية الجديدة، وفقاً لدورية “Nature Communications” العلمية، تكوينًا مستوحى من النقل الآني الذي لطالما ظهر في أفلام الخيال العلمي، مما يضمن عدم انتقال المعلومات فعليًا بين الأطراف المتصلة.
كما تتضمن التقنية نقلاً كمّيًا للمعلومات في حالات عالية الأبعاد، متجاوزة القيود السابقة للاتصال الكمي، وذلك على عكس الطرق التقليدية التي يتم فيها نقل المعلومات ماديًا. وفق “أخبار 24”.