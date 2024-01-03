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جديد المحليات > “العتيبي” يشكر القيادة على تعيينه سفيراً لدى بلغاريا
03/01/2024   9:15 ص

“العتيبي” يشكر القيادة على تعيينه سفيراً لدى بلغاريا

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أعرب سفير المملكة لدى جمهورية بلغاريا، الدكتور رامي العتيبي، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الثقة الملكية بتعيينه سفيراً.

وعبّر عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، مؤكداً عمله لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة مصالح المملكة وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان عدد من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الصديقة، قد أدوا القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر عرقة بالرياض. وفق “أخبار 24”.

“العتيبي” يشكر القيادة على تعيينه سفيراً لدى بلغاريا

جديد المحليات
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