انخفاض أسعار “النفط”

انخفضت أسعار النفط بعد أن عصفت الظروف الاقتصادية غير المواتية بالأرباح التي تحققت نتيجة تعطل محتمل للإمدادات بسبب التوتر في منطقة البحر الأحمر.
وانخفض خام برنت بمقدار 62 سنتاً، إلى 76.42 دولار للبرميل، وتبعه خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتاً، إلى 70.93 دولار.
وكانت الأسعار ارتفعت لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة بعد مخاوف على السفن في البحر الأحمر مطلع الأسبوع، قبل أن تتراجع.
وفي سياق آخر، قالت شركة ميرسك ومنافستها الألمانية هاباج لويد إن سفن الحاويات ستواصل تجنب عبور البحر الأحمر فيما قلص متداولون توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة هذا العام؛ وهو ما أدى إلى تقليل مكاسب النفط. وفق “أخبار 24”.
وتوقع اقتصاديون ومحللون أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 82.56 دولار للبرميل هذا العام 2024، بارتفاع طفيف عن المتوسط في 2023 الذي بلغ 82.17 دولار.