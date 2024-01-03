“روشن” أفضل “أماكن العمل” في 2023

حصدت مجموعة روشن، المطور العقاري الوطني وأحد المشاريع الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، المركز الأول كأفضل بيئة عمل بالمملكة في 2023، وذلك وفقاً لتقييم برنامج “أفضل أماكن العمل”، وهو برنامج عالمي لإصدار شهادات لأفضل أماكن العمل.
وحصل فريق روشن في استطلاعات رأي أجراها البرنامج بين الموظفين، على نقاط عالية للغاية؛ حيث صوّت ما نسبته 94% من الموظفين من مجموعة روشن، مما يؤكد التزام المجموعة بخلق تجربة عمل مميزة.
ويعتمد تصنيف “أفضل أماكن العمل” على تقييمات يقدمها الموظفون بكل سرية وخصوصية، يدعمها تقييم شامل لممارسات الموارد البشرية في الشركة؛ إذ يعد البرنامج مرجعاً عالمياً في اختيار شركات النخبة العالمية، بفضل نموذجه المتطور الذي يستند إلى أكثر من 30 عاماً من البحث في ثقافات العمل المثالية.
واعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد جروفر، أن الوصول لتلك المكانة يعكس التزام المجموعة الراسخ بأن تكون نموذجاً للتميز المؤسسي على المستوى الإقليمي، ورواداً للمستقبل تضع المعايير للتنمية المستدامة التي تجعل الإنسان في المقام الأول، مشيراً إلى أن المجموعة لديها طموح في المساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفق “أخبار 24”.
بدورها، أشارت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة، نسرين الدوسري، إلى أن المجموعة تعمل بجدٍ واجتهاد لصنع ثقافة تُعلي من قيم المسؤولية والفرص والتمكين، والمساهمة بقوة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الملهمة.
يُشار إلى أن “روشن” حصلت على تصنيف البرنامج المرموق خلال عام 2021، ونجحت في تحقيق المركز الأول كأفضل بيئة عمل في المملكة عام 2022، قبل أن تكرر الإنجاز للعام الثاني على التوالي.