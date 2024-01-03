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03/01/2024   9:18 ص

“إكس” تخسر ثلثي قيمتها

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ودّعت مجموعة “إكس هولدينغز” المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك عام 2023، بأكبر خسارة مادية منذ الاستحواذ عليها، حيث انخفضت القيمة الاستثمارية لمنصة “إكس” بنسبة 71.5%.

وجاء ذلك عقب إعلان شركة الصناديق الاستثمارية “Fidelity” خفض استثماراتها بمنصة “إكس”، والتي ضخّت 19.2 مليون دولار لشراء حصة بالمنصة، وسبق لها خفض التقييم بنسبة 65%؛ بسبب إجراءات ماسك خلال العام الماضي.

وتُعد هذه الخطوة، وفقاً لموقع “techcrunch” التقني، ثاني أكبر ضربة موجعة للمنصة خلال 2023، وذلك بعد إعلان خسارتها 75 مليون دولار؛ بسبب مقاطعة المعلنين، الأمر الذي اضطر ماسك لاسترضاء العلامات التجارية الكبرى بتخفيض تكلفة الحملات الإعلانية. وفق “أخبار 24”.

“إكس” تخسر ثلثي قيمتها

مال وأعمال
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