“98” جائزة علمية دولية لموهوبي المملكة

كشف تقرير صادر من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، عن تحقيق موهوبي المملكة 98 جائزة دولية في 19 أولمبياداً علمياً وفي معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة، وذلك عام 2023.
وأوضح التقرير أن رصيد طلاب المملكة في المسابقات العلمية الدولية وصل 610 ميداليات وجوائز، منها 71 جائزة خلال مشاركاتهم بالأولمبيادات الدولية عام 2023، بواقع 59 ميدالية و12 شهادة تقدير، إضافةً لحصولهم على 27 جائزة عالمية علمية في معرض “آيسف 2023” لترفع المملكة رصيد جوائزها في المعرض لـ133 جائزة، منها 92 جائزة كبرى، و41 خاصة، وذلك منذ أن بدأت مشاركاتها في المعرض عام 2007م.
وأشار إلى بلوغ إجمالي عدد الموهوبين الذين تم اكتشافهم في 2023 أكثر من 25 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة، من بين أكثر من 52 ألف طالب وطالبة، تم تسجيلهم في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين لأداء اختبار مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة، والذي تطلقه المؤسسة سنويًا، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب، كما بلغ عدد الذين تم اختبارهم منذ بداية إطلاق البرنامج عام 2011، أكثر من 518 ألفاً، تم اكتشاف أكثر من 186 ألف موهوب وموهوبـة.
وتناول التقرير أعداد المسجلين في مسابقات “موهبة” لهذا العام، حيث شارك أكثر من 210 آلاف طالب وطالبة في معرض إبداع للعلوم والهندسة، كما شارك نحو 260.3 ألف طلاب في أولمبياد أذكى، بينما شارك 50.1 ألف في مسابقة كانجارو، و46.3 ألف طالب وطالبة في مسابقة موهوب، فيما تم تسجيل أكثر من 36.5 ألف طالب وطالبة في مسابقة بيبراس.
ولفت إلى مشاركة “موهبة” في 19 مسابقة عالمية في 19 دولة في مجالات علمية متمثلة في: الرياضيات، الفيزياء، المعلومات، الكيمياء، العلوم، والأحياء، كما أسهمت الشراكات الفاعلة التي أبرمتها موهبة مع العديد من مراكز الأبحاث المرموقة والجامعات الوطنية والدولية، في تمكن طلبة موهبة من تطوير أكثر من 16 ألف فكرة، والحصول على 15 براءة اختراع، وقبول أكثر من 1000 طالب وطالبة في أفضل 50 جامعة دولية مرموقة. وفق “أخبار 24”.
وكشف عن أنه تم تدريب ما يزيد على 30 ألف مختص، استفاد منهم ما يربو على مليون طالب وطالبة، تم تسجليهم في المسابقات المحلية، حيث تم تقديم أكثر من 70 ألف مشروع بحثي، كما تم تدريب أكثر من 35 ألف موهوب وموهوبة للمسابقات الدولية.
وتقدم “موهبة” أكثر من 20 مبادرة مختلفة، يستفيد منها آلاف الموهوبين سنوياً، وتمثل هذه قاعدة بيانات وطنية متكاملة تحوي معلومات مفصلة عن أفضل العقول في الوطن من الموهوبين والموهوبات من أنحاء المملكة كافة، حيث تتم متابعتهم حتى بعد تخرجهم من الجامعات.