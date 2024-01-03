“نقل” منصة “التطوع” للقطاع غير الربحي

علمت مصادر أنه سيتم نقل المنصة الوطنية للعمل التطوعي من وزارة الموارد البشرية إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وسيتم إسناد تشغيلها لمقاول لحين انتهاء عمليات النقل.
وتعتبر منصة العمل التطوعي حاضنة سعودية للتطوع توفر بيئة آمنة تخدم وتنظم العلاقة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين في المملكة، وهي تسعى للوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة، و50 مليون ساعة تطوعية بحلول عام 2030.
وتتمثل أهم خصائص ومميزات المنصة في الربط “التكامل” مع مركز المعلومات الوطني، وتسهيل وصول المتطوعين للفرص التطوعية، والحصول على إشعارات عن الفرص التطوعية وفق اهتمامات المتطوع، ورصد وتوثيق الساعات التطوعية، وتوفير فرص تطوعية تخصصية ذات أثر اجتماعي واقتصادي. وفق “أخبار 24”.