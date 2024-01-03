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جديد المحليات > محفظة بـ”5.8 مليار” بين “SRC” و”الراجحي”
03/01/2024   2:53 م

محفظة بـ”5.8 مليار” بين “SRC” و”الراجحي”

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وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري “SRC”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية جديدة لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 5.8 مليار ريال مع مصرف الراجحي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبدالجبار، إن الاتفاقية تعد رابع الاتفاقيات الموقعة بين الشركة ومصرف الراجحي والأكبر من نوعها في القطاع المصرفي في المملكة، حيث بلغ حجم الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجهتين 10.8 مليار ريال.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تؤكد التزام “SRC” بالإسهام في دعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، وتمكين البنوك والجهات التمويلية من تقديم حلول التمويل العقاري للمواطنين، وحرصها على التعاون المستمر مع شركائها من الجهات التمويلية؛ بما يحقق مزيدًا من الاستقرار في هذا السوق الحيوي.

وأضاف أن الاتفاقية تمثل جزءاً من استراتيجية الشركة نحو بناء شراكات متواصلة مع الجهات التمويلية الرائدة؛ التي تهدف لتطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني في المملكة، وستسهم في مواصلة الجهود لدعم السوق المحلي بالسيولة اللازمة؛ بما يدعم نمو سوق الإسكان المزدهر في المملكة والقدرة على تقديم حلول التمويل العقاري المرنة للمواطنين. وفق “أخبار 24”.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مجموعة من الاتفاقيات بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ومختلف الجهات التمويلية في المملكة، حيث تقدم الشركة حلولاً لدعم السيولة وإدارة المخاطر ضمن الميزانيات العمومية؛ بهدف دعم جهود جهات التمويل وتعزيز قدراتهم على النمو في سوق التمويل العقاري.

محفظة بـ”5.8 مليار” بين “SRC” و”الراجحي”

جديد المحليات
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