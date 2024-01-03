“ألعاب الفيديو” المجسمة تعالج “الاكتئاب”

كشفت دراسة حديثة أن ألعاب الفيديو ثلاثية الأبعاد تساعد الأفراد الذين يعانون من اضطراب الاكتئاب الشديد، على التخلص من أعراض هذا المرض وعلاجه.
ووجد باحثون من جامعة بون في ألمانيا أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب اكتئابي متقدم شهدوا انخفاضاً في الأعراض بعد ممارسة لعبة فيديو ثلاثية الأبعاد تسمى “سوبر ماريو اوديسي”.
وأوضحوا أن الأشخاص الذين لديهم أعراض هذا المرض غالباً ما يعانون من انخفاض التأثير وتدهور المزاج والمشكلات المعرفية مثل مشاكل الذاكرة، لكن معظم العلاجات لا تستهدف العجز المعرفي، غير أن ألعاب الفيديو يمكن أن تساعد في هذا الشأن.
وكشفت نتائج الدراسة أن ألعاب الفيديو ثلاثية الأبعاد تؤدي إلى تحسينات في مزاج المصابين بالاكتئاب، وتحفيز التدريب العقلي، ولها تأثير إيجابي على وظائف الذاكرة البصرية المكانية في المرضى الذين يعانون من أعراض المرض، حيث تُعزز تلك الألعاب مرونة الحصين وهو جزء معقد من المخ البشري ويختص بالتفكير والسلوك الاجتماعي؛ مما أدى بالتالي إلى تعزيز الوظائف المعرفية. وفق “أخبار 24”.
لكن في الوقت ذاته، حذر العلماء كثيراً من تأثير إدمان مثل هذه الألعاب، كما أنها ترتبط بالسمنة لدى المراهقين، كما تنشر مشاكل الرؤية وتسبب إجهاد العين وكذلك الصداع وضعف التركيز.