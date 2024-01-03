“تعدد المهام” يؤثر على صحة “الدماغ”

حذّر خبراء علم النفس التنموي بجامعة “ACU” الأسترالية، من مخاطر أداء المهام المتعددة في نفس الوقت على صحة الدماغ، وخصوصاً المهام التي تعتمد على الحواس كالقيادة والرد على الهاتف معاً.
وأوضح الخبراء وفقاً لمجلة “sciencealert” العلمية، أن تعدد المهام عملية معقدة تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة، ما يؤثر على المسارات العصبية المشتركة ويهدد نواقلها العصبية على المدى البعيد.
ويتسبب تداخل تلك المسارات عند القيام بمهام حسية متعددة في الضغط على مراكز تخطيط الدماغ، ما يسبب زيادة في مستوى التوتر قد يؤدي إلى حوادث عند كبار السن، فضلاً عن قلة كفاءة الأداء لكل مهمة. وفق “أخبار 24”.