سر استبعاد أسماء كبيرة عن “قائمة الأخضر”

وضع الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، اللمسات الأخيرة على قائمة الأخضر في كأس آسيا “قطر 2023″، والتي ضمت في شكلها النهائي 26 لاعبًا.
وكان مانشيني أعلن قائمة أوّلية لمعسكر المنتخب الأخير في الدوحة استعدادًا للبطولة الآسيوية، والتي ضمت 30 لاعبًا قبل أن يستبعد 4 لاعبين اليوم هم محمد اليامي، علي هزازي، خالد الغنام ومحمد مران.
وشهدت قائمة مانشيني مفاجآت عدة باستبعاد لاعبين ترى الجماهير أن عدم تواجدهم يمثل تأثيرًا على تشكيلة المنتخب، أبرزهم ثلاثي الهلال سلمان الفرج وياسر الشهراني ومحمد البريك بجانب لاعب النصر سلطان الغنام، ولاعب الأهلي محمد المجحد الذي قدم مستويات مميزة هذا الموسم، بجانب زكريا هوساي لاعب الاتحاد.
وكانت اختيارات مانشيني السابقة لقائمة المنتخب السعودي سواء في معسكري إنجلترا والبرتغال أو في مباراتي باكستان والأردن في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، كشفت عن ملامح فكر المدرب الإيطالي الساعي لضخ دماء جديدة في تشكيلة الأخضر من أجل بناء منتخب يكون في أتم جاهزية قبل كأس آسيا 2027 التي تحتضنها المملكة لأول مرة.
ورغم هذا فإن المدرب الإيطالي حَرص على أن تشمل القائمة عناصر تمتلك الخبرة الدولية لضبط إيقاع المنتخب في البطولة الآسيوية، أبرزهم سالم الدوسري وعلي البليهي وفهد المولد ومحمد كنو، بجانب عناصر سبق لها تمثيل المنتخب وتقديم مستويات مميزة أمثال سعود عبدالحميد وحسان التمبكتي وعلي لاجامي. وفق “سبورت 24”.
وكانت تسريبات صحفية زعمت أن غياب سلطان الغنام عن قائمة الأخضر كان بقرارٍ من مانشيني كونه لم ينسجم مع أفكار المدرب الإيطالي الذي حاول إقناع اللاعب بالتواجد كمدافع ثالث لكن الغنام لم يتقبل هذه الفكرة.
في المقابل، فإن على مستوى ثلاثي الهلال الفرج والشهراني والبريك ربما يكمن في عدم مشاركتهم بانتظام رفقة الهلال خلال الفترة الماضية رغم تواجد الشهراني مؤخرًا في تشكيلة الهلال بعد فترة غياب، لكن اللاعب لم يصل بعد للمستوى الذي كان عليه قبل الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأرجنتين التاريخية في كأس العالم.