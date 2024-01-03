“آل الشيخ” يكشف آخر تجهيزات ملعب “المملكة أرينا”

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن آخر التطورات بخصوص تجهيزات ملعب Kingdom Arena، الذي أصبح ملعبًا رسميًا لنادي الهلال.
وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، إن أجهزة تقنية ضوء الشمس البديل “الاصطناعي” وصلت من هولند للحفاظ على زراعة الملعب.
كما نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، صورًا من تجهيز أرضية الملعب، معلقًا: “آخر تطورات الزراعة التي انتهينا منها.. الحمدلله”.
وكشف آل الشيخ عن عدد من المزايا في الملعب، قائلاً: “كاميرا الجسم مع الصوت بنحاول نستخدمها في كأس موسم الرياض متردد أحطها للبليهي”، ليرد عليه مدافع الهلال: “أنا جاهز يا طويل العمر”.
ونشر آل الشيخ لقطات فيديو لعمليات تصوير، معلقًا: “إنه نوع جديد من الدرون سنستخدمه في كأس موسم الرياض أشاركم فيه وهو FPV، مضيفًا أنه سيكون هناك كاميرا سينمائية يتم استخدامها لأول مرة في كأس موسم الرياض نوعها sony venice 2 للحصول على تجربة مختلفة، متمنيًا أن تحوز على إعجاب الجماهير.
وأوضح آل الشيخ في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”، أن ملعب المملكة أرينا سيستضيف بطولة كأس موسم الرياض الذي سيقام بمشاركة كل من الهلال والنصر من السعودية وإنتر ميامي الأمريكي.
وكشف آل الشيخ أن البطولة ستقام بنظام الدوري، ستكون المواجهة الأولي بين الهلال وإنتر ميامي والثانية بين النصر وإنتر ميامي، بينما اللقاء الأخير بين النصر والهلال، متمنيًا أن يكون الفائز سعوديًا في النهاية.
وأشار رئيس هيئة الترفيه إلى أنه يتم العمل في الوقت الراهن على تجهيز الملعب “المملكة أرينا”، رغم كل الظروف في المنطقة حتى يتم عمل كل شيء في وقته المناسب، لذا تم استخدام النقل الجوي رغم أن التكلفة أعلى، وبالفعل وصلت منظومة كاملة من ضوء الشمس البديل “الاصطناعي”، وأنظمة ري حديثة من هولندا، ليصبح من أوائل الملاعب في المنطقة التي تستخدم مثل هذه الوسائل الحديثة.
ولفت آل الشيخ إلى أنه تمت زراعة 3 ملاعب احتياطية، والأرضية الأفضل سوف يتم تركيبها في المملكة أرينا، مشيرًا إلى أن الملعب سيكون بإضاءة مميزة والأعلى في العالم، وبالتالي سيؤثر على جودة النقل، ليكون النقل أعلى من الـ 4K وسيكون على شاهد. وفق “سبورت 24”.
وأشار رئيس هيئة الترفيه إلى أنه تم استقبال كثير من الطلبات لمشاهدة مباريات كأس موسم الرياض من دول كثيرة مثل أمريكا واليابان والصين، مضيفًا أنه سيكون هناك العديد من المفاجآت المتمثلة في عمليات النقل مثل تركيب كاميرات على مقاعد البدلاء، وميكروفونات مع الحكام حتى يسمعها المشاهدون.
وكانت شركة نادي الهلال أتمت منذ فترة إجراءات الاتفاق مع الهيئة العامة للترفيه؛ ليكون بموجبها “بوليڤارد هول” ستادًا رسميًا لـ “الهلال” تحت مسمى المملكة أرينا “KINGDOM ARENA”.