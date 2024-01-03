برنامج تأهيلي لـ”مالكوم”

يخضع محترف نادي الهلال، البرازيلي مالكوم، لبرنامج تأهيلي في بلاده خلال فترة الإجازة التي منحها مدرب الفريق جورجي جيسوس.
ويؤدي مالكوم برنامجاً تأهيلياً بعد ما تعرض لإصابة عضلية حرمته من التواجد في مواجهة فريقه أمام الفيحاء بالجولة 19 من دوري روشن.
ومن المقرر أن يصبح مالكوم جاهزاً لتدعيم صفوف الهلال عقب نهاية فترة الراحة الممتدة حتى 16 يناير الجاري.
وقد علم أن الجهاز الطبي طالب اللاعبين الذين يقضون إجازاتهم حالياً بضرورة الالتزام بالبرامج اليومية المعدة لهم مسبقاً تحضيراً لاستئناف بقية منافسات الموسم.
وتأتي فترة التوقف الحالية بسبب خوض المنتخب السعودي معسكره الإعدادي لخوض نهائيات أمم آسيا 2023، التي ستجرى في قطر بداية من 12 يناير الجاري. وفق “سبورت 24”.