هل يتأثر “الأخضر” بـ”عالميي روشن”

هل يؤثر التواجد الكبير لنجوم العالم في دوري روشن على مستوى الأخضر في كأس آسيا، بعدما أصبحت فرص مشاركة النجوم السعوديين أقل؟ هذا هو السؤال الأبرز لدى الشارع الرياضي السعودي قبل أيام من انطلاق منافسات البطولة القارية.
وتستضيف قطر منافاسات كأس آسيا 2023 خلال الفترة من 12 يناير 2024 حتى 10 فبراير المقبلين. ويتواجد الأخضر السعودي في المجموعة السادسة وإلى جانبه منتخبات: عمان، وقرغيزستان، وتايلاند.
المنتخب السعودي يضم مجموعة كبيرة من لاعبي أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، وهذا الرباعي يعتمد مدربوه على اللاعبين الأجانب في اختياراتهم للمباريات.
وتسمح لوائح الاتحاد السعودي بمشاركة 8 لاعبين أجانب بكل فريق، ما يعني أن اللاعبين السعوديين يتنافسون على 3 مقاعد فقط.
ودخل الثنائي صالح الشهري مهاجم الهلال وفراس البريكان مهاجم الأهلي في منافسة شرسة للحصول على فرص المشاركة ولكن الأمور صعبة للغاية.
ونجح البريكان في الاستحواذ على ثقة مدرب الأهلي ماتياس يايسله وكذلك تراجع مستوى البرازيلي فيرمينيو ليحجز لنفسه مقعداً أساسياً مع الراقي.
في المقابل يواجه صالح الشهري مهمة صعبة في الهلال في ظل وجود الصربي ألسكندر ميتروفيتش المسيطر على خط هجوم الزعيم.
الأمر ذاته يتعلق بالثنائي محمد كنو وعبد الإله المالكي اللذين يلعبان مع الهلال ويواجهان صعوبة في المشاركة بعدما كانا من العناصر الأساسية وإن كان وضع كنو أفضل حالاً من المالكي.
روبرتو مانشيني في مؤتمره الصحفي الأول تلقى سؤالاً بشأن قلقه من عدد اللاعبين الأجانب وتأثيرهم على الأخضر السعودي.
ورد مانشيني قائلاً: “لا أعتقد أن الأمر يمثل أزمة، الأمر ذاته كان مع المنتخب الإيطالي، وأعتقد أن مشاركة 3 لاعبين مع كل فريق أمر جيد”.
وأضاف “كذلك الاحتكاك مع لاعبين عالميين من الطراز الرفيع يمنح اللاعبين السعوديين الخبرة والثقة اللازمة خاصة الشباب الواعد صغير السن”.
وضمت قائمة مانشيني النهائية لخوض منافسات كأس آسيا 2023، 26 لاعباً جاءت أسماؤهم على النحو التالي:
حراسة المرمى: نواف العقيدي – راغد نجار (النصر) – أحمد الكسار (الفيحاء).
في الدفاع: حسن كادش (الاتحاد) – عون السلولي (التعاون) – علي البليهي (الهلال) – أيمن يحيى، علي لاجامي (النصر) – حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد (الهلال) – فواز الصقور (الشباب) – عبدالله الخيبري (النصر).
في خط الوسط: مختار علي، عباس الحسن (الفتح) – فيصل الغامدي (الاتحاد) – عيد المولد (الأخدود) – سالم الدوسري، عبدالإله المالكي، ناصر الدوسري، محمد كنو (الهلال) – سامي النجعي (النصر).
للهجوم: فهد المولد (الشباب) – عبدالرحمن غريب (النصر) – فراس البريكان (الأهلي) – عبدالله رديف (الشباب) – صالح الشهري (الهلال).
واستبعد مانشيني الرباعي محمد اليامي حارس المرمى، وكلاً من علي هزازي، وخالد الغنام، ومحمد مران.
وسيخوض المنتخب الوطني خلال معسكره في قطر 3 مواجهات ودية، الأولى أمام منتخب لبنان في الرابع من يناير، والودية الثانية أمام منتخب فلسطين في التاسع من يناير، فيما ستكون المباراة الثالثة أمام منتخب هونغ كونغ في العاشر من يناير. وفق “سبورت 24”.
وكان المنتخب الوطني قد خاض 6 مباريات ودية في مراحل الإعداد الثلاث الماضية، بواقع مباراتين في كل مرحلة أمام منتخبات فنزويلا، بوليفيا، كوستاريكا، كوريا الجنوبية، نيجيريا، مالي.
كما خاض الأخضر مباراتين في منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 أمام منتخبي باكستان والأردن.