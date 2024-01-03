“42.7” مليون مسافر بمطار الملك عبدالعزيز

كشفت مطارات جدة عن خدمة أكثر من 42.7 مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال عام 2023، بنسبة نمو 36% مقارنة بعام 2022 الذي سجّل خدمة 31.4 مليون مسافر، محققًا بذلك أعلى رقم قياسي سنوي للمسافرين في تاريخه.
وأفاد التقرير الإحصائي لمطارات جدة للعام 2023، بأن إجمالي أعداد الرحلات عبر المطار بلغ 250 ألف رحلة، بزيادة 25% عن العام 2022 والذي لم يتجاوز 200 ألف رحلة، كما سجل المطار مناولة أكثر من 33.8 مليون حقيبة خلال 2023، فيما تصدر الصالة رقم (1) إجمالي الرحلات بواقع 179.9 ألف رحلة وبزيادة 16% عن 2022 الذي سجل 154.6 ألف رحلة.
وأضاف التقرير أن أعداد الوجهات الدولية خلال 2023 ارتفعت بأكثر من 11% لتصل إلى 126 وجهة دولية تم تشغيلها من وإلى المطار مقارنة بـ 114 وجهة في 2022، وجاءت رحلات (القاهرة – جدة) الأكثر طلبًا بين الوجهات الدولية بواقع 4.8 مليون مقعد، كثاني أكثر الطرق الدولية ازدحامًا في العالم، كما سجلت رحلات (الرياض – جدة)، الأكثر طلبًا للرحلات الداخلية بواقع 7.8 مليون مقعد، معتبرةً بذلك ثامن أكثر الطرق الداخلية ازدحامًا على مستوى العالم.
ووفق التقرير، سجلت مطارات جدة العام الماضي، حركة تشغيلية قياسية في 22 يونيو، حيث بلغ عدد المسافرين 151 ألف مسافر، مقارنة بأكثر يوم مزدحم في عام 2022 والذي بلغ 125 ألف مسافر. وفق “أخبار 24”.
كما سجل المطار أكثر أسبوع مزدحم في العام 2023م للفترة من 24 إلى 30 ديسمبر، بإجمالي 979 ألف مسافر، مقارنة بأكثر أسبوع مزدحم في 2022، والذي شهد 815 ألف مسافر خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.
ويتزامن نمو أعداد المسافرين مع ما تشهده المملكة من نهضة تنموية ضخمة في كافة القطاعات وعلى رأسها القطاع السياحي وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات بمختلف أنواعها، وكلها عوامل ساهمت في تزايد عدد ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والسياح عبر المطار الذي يعد بوابة الحرمين الشريفين، وكذلك الموقع المتميز للمطار، حيث تتطلع مطارات جدة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بحلول 2030م.