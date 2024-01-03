1100 فرصة بـ”طويق للتوظيف”

أجرى برنامج طويق للتوظيف، أكثر من 4 آلاف مقابلة وظيفية لـ 700 خريج من معسكرات وبرامج أكاديمية “طويق” في أكثر من 60 جهة مختلفة، وذلك بمشاركة كبيرة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
ويسهم البرنامج في تمكين وتوظيف خرّيجي معسكرات وبرامج الأكاديمية من مختلف المجالات والتخصصات التقنية، من خلال 1.1 ألف فرصة وظيفية عبر الجهات الشريكة، في مجالات البرمجة والتطبيقات، والأمن السيبراني، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والعوالم الافتراضية وتطوير الألعاب، والشبكات والدعم الفني، وتجربة المستخدم، والبرمجيات والتطبيقات، وإدارة الأنظمة، والشبكات والدعم والتشغيل.
وتهدف أكاديمية طويق، إلى المساهمة في سد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل، من خلال تطوير المرشحين بالمهارات والقدرات اللازمة عبر معسكرات وبرامج مكثفة.
وتعد الأكاديمية الأولى من نوعها في تقديم البرامج التعليمية بمجالات التقنيات المتقدمة بالمملكة، لتأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات التقنية اللازمة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال العديد من البرامج والمعسكرات الاحترافية التي تلبي احتياجات الوظائف التقنية في سوق العمل، بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية مثل شركات ميتا، وأبل، وعلي بابا، وأمازون، وغيرها من الجهات المتقدمة.
وفق “أخبار 24”.