وظائف بـ”الخارجية” في أمريكا

وفرت وزارة الخارجية وظائف تعاقدية، لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة من الرجل والنساء، للعمل في ممثليات وبعثات المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتشمل مواقع العمل سفارة المملكة في واشنطن، والقنصلية العامة في نيويورك، والوفد الدائم في نيويورك، بالإضافة إلى القنصلية العامة في هيوستن، ونظيرتها في لوس أنجلوس.
وضمت قائمة الوظائف الشاغرة، مترجم لغة إنجليزية، وسكرتيرًا تنفيذيًا، وأخصائي علاقات عامة، وباحثًا، وإدارية مساندة، وباحثًا قانونيًا.
وأكدت الوزارة أن الجدارة هي الأساس في اختيار المرشحين لشغل الوظيفة، والتي تشمل أجرًا شهريًا، وبدلًا سكنيًا، وتأمينًا طبيًا، وتذاكر سنوية، وبدل رسوم مدارس للأبناء في الخارج، بالإضافة إلى بدلات أخرى، موضحة أن التقديم متاح خلال الفترة من 4 حتى 11 يناير الجاري. وفق “أخبار 24”.
حددت الوزارة عددًا من الاشتراطات الواجب توافرها في المتقدمين، تشمل أن يكون سعودي الجنسية، والحصول على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وفق التخصصات الموضحة في الوصف الوظيفي بتقدير لا يقل عن جيد جدًا، على أن يتم معادلته من الجهة المختصة إذا كان المؤهل من خارج المملكة.
واشترطت أيضًا إجادة اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن 6 في اختبار ILETS، أو ما يعادلها في اختبار TOFEL، كما شدد على ضرورة ألا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يتعهد خطيًا بمباشرة مهام عمله لدى البعثات في الخارج.