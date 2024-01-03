المملكة “الأولى” بتحدي “الإلقاء”

كرّم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الفائزين في “تحدي الإلقاء للأطفال 3″، الذي تزيد جوائزه عن 200 ألف ريال.
وبلغ عدد المكرمين ثلاثين فائزًا، من بين أكثر من 6000 مشارك قدموا من 33 دولةً، تتراوح أعمارهم بين 5 و 12 سنة، في حفل ختامي احتضنته العاصمة الرياض، بحضور نائبة الرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية الدكتورة بدور الريس، ووكيل وزارة التعليم الدكتور حسن بن محسن خرمي، وأولياء أمور الفائزين، وجمع من المختصين المثقفين، والمهتمين، ومنسوبي المدارس المشاركة.
وتضمّن حفل ختام التحدي، مشاركات للأطفال المميزين في أدائهم، إذ ألقى الطفل عمر الخاير، أحد الفائزين بنسخة التحدي السابقة، كلمة الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، مشيداً فيها بالدعم غير المحدود المقدّم لأعمال المجمع وبرامجه من وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المجمع، مثمناً تضافر جهود المحكمين، وتفاعل المدارس والمؤسسات.
والمسابقة، عبارة عن مقطعٍ مرئيٍّ لكلِّ طفلٍ لا يزيد عن خمس دقائق، يُنشر في منصَّة “إكس”، ويكون ذا جودةٍ عالية، مع تجنّب إضافة الخلفيات، أو المؤثرات الصوتيّة.
وفاز بالمركز الأول في الطفل سعد محمد الخويطر (من المملكة) بمبلغ قدره 30 ألف ريال ، تلاه في المركز الثاني الطفل مصعب عبدالرحمن عبدالحميد (من المغرب) بجائزةٍ قدرها 25 ألف ريال في حين حلَّ في المركز الثالث الطفل رمضان محمود محمد أبو جزر (من فلسطين) بمبلغ 20 ألف ريال.
ونال الفائزون من المركز الرابع إلى المركز العاشر جوائز متساوية، تبلغُ الواحدة منها 10 آلاف ريال سعودي، ولكل فائزٍ من المركز الحادي عشر إلى المركز الخامس عشر (5000) ريال سعودي، فيما حصل الفائزون من المركز السادس عشر إلى المركز الثلاثين، على جوائز قيمة تبلغ قيمة الواحدة منها ثلاثة آلاف ريال سعودي. وفق “أخبار 24”.
وحظيت فقرات الحفل الختامي بتقديم بعض الأطفال المبدعين الفائزين في النسخة الثانية من المسابقة، وهم: لانا الغامدي، وسعود الرشيد، كما تضمَّن الحفل مسابقةً لغويةً بين الأطفال، ومسرحيةً، عنوانها: الطلاب والرجل الآلي.
ونظّم المجمعُ، ضمن الحفل الختامي، زيارة للفائزين والمشاركين في التحدي إلى مقر المجمع، وبرنامجًا تخلّلته دورةٌ تدريبيةٌ، وجملةٌ من الأنشطة والفعاليات، وجولة تعرّفوا فيها على المراحل التعليمية والتثقيفية التي يتضمّنها معرض اللغة العربية للطفل، إضافة إلى حلقة نقاش متخصصة للخبراء في تنمية مواهب الأطفال اللغوية.