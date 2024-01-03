بيع شقة في نجران بـ1000 ريال

كشفت بيانات البورصة العقارية عن تنفيذ صفقة عقارية بحي العريسة في نجران، بسعر زهيد جداً، حيث تم بيع شقة مساحتها 180 مترا مربعا، بسعر 5.57 ريال للمتر الواحد وبقيمة إجمالية 1000 ريال.
وبحسب آخِر تحديث للبورصة العقارية التابعة لوزارة العدل حتى إعداد هذا الخبر؛ بلغ عدد الصفقات العقارية المنفذة اليوم 1,227 صفقة، بمساحة متداولة 3,837,083 م2، وبقيمة إجمالية تقدر بـ1,135,771,387 ريال.
وسجل المؤشر أعلى سعر بيع عقار اليوم 18,607 ريال للمتر المربع، بينما سجل أقل سعر 1 ريال للمتر المربع، وكان متوسط سعر المتر 295 ريالاً. وفق “أخبار 24”.