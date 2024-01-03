“تاسي” أحمر بعد 8 جلسات صعود

فشل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم (الأربعاء) في المحافظة على الاتجاه التصاعدي الذي امتد 8 جلسات متتالية كسر خلالها حاجز 12 ألف نقطة قبل يومين، ليستقر في المنطقة الحمراء بعد تراجع أسعار 74 % من الأسهم المدرجة بضغط من عمليات البيع لجني الأرباح، صاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في معدلات الأداء مقارنة بجلسة أمس.
وبضغط تراجع الأسعار، أنهى المؤشر العام للسوق جلسة اليوم متراجعاً إلى مستوى 11928.89 نقطة في مقابل 12123.08 نقطة أمس، بتراجع قدره 194.19 نقطة نسبتها 1.60 % وهي أكبر خسارة للمؤشر في الـ 11 أسبوع الأخيرة، إذ بلغت أكبر خسارة سابقة 1.93 % نهاية تعاملات 23 أكتوبر 2023 وقت أن كانت قراءة المؤشر 10293 نقطة، وبخسارة اليوم فقد المؤشر مكاسبه في 2024 لتتحول إلى خسارة 0.32 %.
أما عن الإجماليات، فنجد ارتفاعاً ملحوظا في معدلات الأداء نتيجة التوجه إلى عمليات البيع، لترتفع السيولة المتداولة 11 % إلى 11 مليار ريال، في مقابل 9.88 بليون أمس، وصعدت الكمية المتداولة 65 % إلى 604 ملايين سهم، في مقابل 367 مليوناً لليوم السابق، وصعد عدد الصفقات المنفذة 12 % إلى 642 ألف صفقة في مقابل 571 ألفاً، ارتفع معها متوسط الصفقة 47 في المئة إلى 941 سهماً.
وشهدت جلسة اليوم التداول بأسهم 230 شركة، انخفضت أسعار أسهم 170 شركة منها، بينما ارتفعت أسهم 52 شركة، واستقرت 8 شركات، لتنخفض القيمة السوقية للأسهم إلى 11.232 تريليون ريال، بخسارة 86 بليوناً، نسبتها 0.76 %.
أما أبرز الأسهم الرابحة في السوق في جلسة اليوم، فتصدرها سهم أنعام القابضة بعد ارتفاع سعره 9.38 % وصولا إلى 1.05 ريال من تداول 51 مليوناً، تلاه سهم الخليج للتدريب بزيادة 8.07 في المئة إلى 27.45 ريال من تداول 3.6 مليون سهم.
وفي الجهة المقابلة، تكبد سهم “أكوا باور” أكبر خسارة بنسبة 5.43 %، إلى 240.20 ريال من تداول 491 ألف سهم، تلاه سهم كاتريون بخسارة 5.20 % إلى 124 ريالاً من تداول 486 ألف سهم. وفق “أخبار 24”.
وحقق سهم سال أكبر سيولة في السوق بلغت 1.08 بليون ريال، تراجع سعره خلالها 0.56 % إلى 211.40 ريال، تلاه سهم أرامكو السعودية بسيولة 553 مليون ريال، تراجع سعره خلالها إلى 32.95 ريال، بنسبة 0.30 %.
وبالنظر إلى أداء السوق الموازية نجد ارتفاع مؤشرها (نمو حد أعلى) بنسبة طفيفة بلغت 0.04 % تعادل 10.84 نقطة، صعوداً إلى 24641 نقطة، في مقابل 24630 نقطة.