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جديد المحليات > “طابع” تذكاري يوثق رحلة “القرني وبرناوي”
03/01/2024   10:19 م

“طابع” تذكاري يوثق رحلة “القرني وبرناوي”

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أصدر البريد السعودي “سبل”، طابعًا تذكاريًا بعنوان “السعودية نحو الفضاء”، تخليدًا لذكرى الرحلة التي شارك بها رواد الفضاء السعوديون إلى محطة الفضاء الدولية.

وخاض رائدا الفضاء السعوديان، “ريانة برناوي، وعلي القرني”، مايو الماضي، رحلة إلى محطة الفضاء الدولية، أجريا خلالها عددًا من التجارب البحثية والعلمية والتعليمية في بيئة الجاذبية الصغرى.

وأسهمت “المهمة التاريخية السعودية” إلى الفضاء، في بناء جيل جديد من القادة والمستكشفين والعلماء السعوديين، وتحقيق طموحات المملكة ومستهدفات رؤية السعودية 2030 فيما يتعلق ببناء الكوادر البشرية وتعزيز ثقافة البحث والتطوير والابتكار. وفق “أخبار 24”.

وعاد رائدا الفضاء السعوديان إلى الرياض في منتصف يونيو 2023، بعد اختتام تجربتهم العلمية على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، مدشنين مرحلة تاريخية للسعودية في قطاع الفضاء.

“طابع” تذكاري يوثق رحلة “القرني وبرناوي”

جديد المحليات
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