48 بحثاً لـ”أمراض الأطفال”

اعتمدت اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الثاني للمستجدات في اضطرابات الغدد الصماء والأمراض النادرة للأطفال، أكثر من 48 ورقة عمل وبحثًا علميًا مقدمًا من نخبة من الأطباء والأساتذة من حول العالم.
وينعقد المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، بين 18 و 20 من شهر يناير الجاري بمدينة جدة، لمناقشة أهم وأحدث المستجدات الطبية العالمية والعربية والمحلية في مجال اضطرابات الغدد الصماء والأمراض النادرة للأطفال.
وسيحفل البرنامج العلمي للمؤتمر بأربع ندوات تخصصية دقيقة في الأمراض النادرة للأطفال، يقدمها مجموعة من أمهر الأطباء المتخصصين من المملكة المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة ومن داخل المملكة، إضافة إلى ورش عمل تخصصية لتدريب وتعليم العاملين في مجال التثقيف الصحي لمرضى داء السكري, بهدف إطلاعهم على أمثل الطرق في كيفية التعامل مع مرضى السكري من الأطفال ومع ذويهم، ما سيسهم في تعريف الأسر بطرق استخدام الأدوية لأطفالهم والتعايش مع المرض، وبالتالي الحد من تفاقم الحالات ومنع الإصابة بالمضاعفات الخطيرة لمرض السكري. وفق “أخبار 24”.