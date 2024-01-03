8 فوائد صحية لتناول “الشوفان”

يوصي خبراء التغذية دومًا بتناول حبوب الشوفان خلال وجبة الإفطار، مشيرين إلى إمكانية تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، شريطة أن يكون الشوفان عالي الجودة، وصديقاً للبيئة، وخالياً من الشوائب والجزيئات الغريبة، ويمكنك إضافة الفواكه، أو المكسرات، أو القرفة، أو الزبادي إلى الخليط.
وفي هذا التقرير نستعرض أبرز ما يمكن أن يحدث لجسدك إذا واظبت على تناول الشوفان يوميًا، بحسب ما ذكره موقع “برايت سايد” بنسخته الإنجليزية.
1. بشرة أفضل
يعتبر الشوفان مثاليًا لعلاج الحالات الالتهابية، مثل الأكزيما أو التهيج، كما أنه يعزز صحة الجلد، وتنبع الخصائص الفريدة لدقيق الشوفان من وجود مجموعة واسعة من الفيتامينات والعناصر في تركيبته.
كما يساعد الزنك على تنظيف البشرة، وإزالة السموم والمركبات الضارة الأخرى، ويضيق المسام بشكل فعال وله تأثير متجدد، فيما يعتبر الحديد من أهم العناصر لتغذية خلايا الجلد وتشبعها بالرطوبة، يزيل المانجنيز التورم والالتهاب، كما يعزز الشفاء السريع للجلد بعد الجروح والكدمات والحروق والإصابات الدقيقة الأخرى. يعمل المغنيسيوم على تطبيع الدورة الدموية ويوفر تجديدًا ملحوظًا لخلايا الجلد.
2.بروتين للعضلات
حصة واحدة أو حوالي 8 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان، تعطي جسمك 15% من الكمية اليومية الموصى بها من البروتين. ولا تنس فيتامين E ومضادات الأكسدة والجلوتامين التي تساعد على تجديد ألياف العضلات بشكل أسرع.
3.مضادات الأكسدة
الشوفان غني بمضادات الأكسدة – أحدها أفينانثراميد – التي تساعد في علاج الحكة، والالتهابات، وضغط الدم. إنها تحتوي على بيتا جلوكان، الذي يخفض نسبة السكر في الدم . يتم تعزيز تأثيرها بوجود فيتامين C. وليس من قبيل الصدفة أن يجمع الإفطار بين عصير البرتقال، ودقيق الشوفان.
4.الطاقة
الشوفان غني بالكربوهيدرات ويوفر المزيد من الطاقة للجسم . وينصح بتناول الشوفان الجاف قليلاً، حيث ستشعر بالشبع لفترة أطول، وتتجنب الحاجة إلى الأطعمة الأخرى.
5. فقدان الوزن
الاستهلاك اليومي من دقيق الشوفان يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي، وتسريع فقدان الوزن. الإفطار المبني على دقيق الشوفان على مدى فترة طويلة يسمح لنا بالامتناع عن تناول السعرات الحرارية الزائدة.
تسمح لنا الكربوهيدرات البطيئة الموجودة فيه بتنظيم الشهية والقلق والحفاظ على مستويات السكر الطبيعية في الدم. العناصر الغذائية الموجودة فيه لا تعمل على تسريع عملية التمثيل الغذائي لدينا فحسب، بل تمنع أيضًا تراكم الدهون والسموم في الجسم، وتمنعنا من الإفراط في تناول الطعام. وفق “أخبار 24”.
6انخفاض مستوى الكولسترول
يحتوي الشوفان على ألياف تسمى بيتا جلوكان، والتي تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول في الجسم، وبسبب حمض اللينوليك والألياف القابلة للذوبان الموجودة في دقيق الشوفان، كما يساعد على خفض مستوى الدهون الثلاثية والكوليسترول السيئ في الدم. هذه العناصر الغذائية “تنظف” بقايا الدهون من جدران الشرايين وتحمي أجسامنا من تطور أمراض خطيرة مثل تصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.
7. الوقاية من أمراض القلب
الشوفان غني بالدهون الصحية الجيدة ويدعم خلايا القلب والدورة الدموية، بفضل مضادات الأكسدة الموجودة في دقيق الشوفان، يتم تقليل احتمالية تلف جدران الأوعية الدموية عن طريق الجذور الحرة.
8.التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي
يوصي الخبراء بتناول الألياف يوميًا – في أي مكان من 25 إلى 35 جرامًا – لأنها مثالية لعملية الهضم الجيدة . فقط جزء صغير من الشوفان يحتوي على 1/5 من كمية الألياف اليومية الموصى بها.