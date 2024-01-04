تذوق “التمور” السعودية.. “جوّاً”

وقعت شركة “تراث المدينة”، مذكرة تفاهم، لتوفير منتجات التمور السعودية الفاخرة المتنوعة على الرحلات الجوية التجارية، ورحلات كبار الشخصيات، وصالات الدرجة الأولى ورجال الأعمال في منافذ متعددة، والاستفادة من منتجات التمور المحلية وتطوير صناعتها في هذا المجال.
وتعزز المذكرة من مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتنمية العوائد غير النفطية، وتعزيز الهُوِيّة الوطنية عَبْر تقديم أجود وأفخر أنواع التمور لضيوف خطوط الطيران وفق معايير الغذاء العالمية.
وجرى توقيع الاتفاقية بين “تراث المدينة”، وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة المتخصصة بالتمور، من خلال علامتها التجارية “نوى”، وبين شركة كاتريون للتموين القابضة المتخصصة بتقديم خدمات تموين الرحلات وخدمات الضيافة والتموين، إذ مثل كاتريون الرئيس التنفيذي وجدي الغبان، ومثل تراث المدينة الرئيس التنفيذي المهندس بندر القحطاني.
وتعد شركة كاتريون إحدى أكبر الشركات السعودية استهلاكاً للتمور بـ 450 طناً سنوياً من التمور الخام، تُستخدم في أكثر من 250 صنفاً غذائياً يدخل التمور بشكل أساسي في صناعتها. وفق “أخبار 24”.
وتعمل شركة “تراث المدينة” وفق علامتها التجارية “نوى” المتخصصة في التمور وصناعتها، على استخدام أفضل الممارسات الزراعية المستدامة لتطوير زراعة النخيل في السعودية، وإنتاج التمور الفاخرة وتسويقها محلياً ودولياً، إذ يبلغ إنتاج المملكة من التمور 1.6 مليون طن في مختلف المناطق.
وتعد تمور العجوة أحد أهم التمور السعودية التي تنتج في منطقة المدينة المنورة، فيما تتوزع أصناف التمور الشهيرة في بقية المناطق بأكثر من 50 صنفا من التمور ذات الجودة الغذائية العالية.