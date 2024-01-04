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جديد المحليات > بالصور.. الأمطار تدفع الأهالي للشواطئ والمتنزهات بجازان والشرقية
04/01/2024   8:16 ص

بالصور.. الأمطار تدفع الأهالي للشواطئ والمتنزهات بجازان والشرقية

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شهدت كل من منطقتَيْ جازان والشرقية، اليوم، أمطاراً متفاوتة، دفعت الأهالي للخروج للشواطئ والمتنزهات للاستمتاع بالأجواء الجميلة.

ففي جازان هطلت أمطار متفاوتة الغزارة، شملت مدينة جيزان وعددا من المحافظات التابعة، حيث أظهرت صور بثتها وكالة الأنباء السعودية “واس” المتنزهين يستمتعون بالأجواء المطرية في شواطئ جيزان ويمارسون رياضة المشي والجري في المتنزهات.

كما شملت الأمطار الخفيفة إلى متوسطة اليوم أنحاء متفرقة من المنطقة الشرقية، شملت مدينة الدمام وضواحيها، ومحافظات بقيق، والخبر، والظهران، والقطيف، ورأس تنورة، والخفجي, والنعيرية، والجبيل، وحرص أهالي المنطقة على الخروج للشواطئ والواجهات البحرية للاستمتاع بالأجواء.

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وفق “أخبار 24”.

بالصور.. الأمطار تدفع الأهالي للشواطئ والمتنزهات بجازان والشرقية

جديد المحليات
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