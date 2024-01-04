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04/01/2024   8:23 ص

ميزة لتتبع “روابط فيسبوك”

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كشف تطبيق “فيسبوك” المملوك لشركة “ميتا- بلاتفورمز” الأمريكية، عن ميزة جديدة تمكن المستخدمين من عرض مواقع الويب التي تمت زيارتها خلال الثلاثين يومًا الماضية في صفحة سجل الارتباط.

وأوضح التطبيق، وفقاً لمدونته الرسمية، أنه عند حذف رابط من سجل الارتباط، ستتم إزالة موقع الويب من القائمة ولن يتمكن المستخدم من رؤيته في السجل مرة أخرى، مع العلم أن الميزة لا تسري على الروابط التي تمت زيارتها في “فيسبوك ماسنجر”.

وللوصول إلى هذه الميزة، يمكن الضغط على صورة الملف الشخصي، ثم فتح سجل الارتباط من إعدادات الخصوصية، حيث يتاح التمرير لاستعراض سجل الروابط وإزالتها بالضغط على “مسح الكل” في الجزء العلوي الأيسر، والضغط على “مسح” لإزالة جميع الروابط. وفق “أخبار 24”.

ميزة لتتبع “روابط فيسبوك”

مال وأعمال
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