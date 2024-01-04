“واتساب” يصلح مشكلة “مرفقات الدردشة”

استقبل تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، العام الجديد بإصدار تحديث لإصلاح الأخطاء يعالج العطل عند حذف تحديثات الحالة وإعادة توجيهها، مع إصلاح مشكلة ملف “مرفقات الدردشة”.
وأوضح التطبيق، وفقاً لموقع “wabetainfo” المتخصص، أن التحديث الجديد الذي يحمل رقم “2.24.1.17” يعمل على إصلاح مشكلة ملف المرفقات، التي منعت المستخدمين من عرض الجزء الكامل من الشاشة، ما يجعل خلفية الدردشة غير مرئية تمامًا.
وتضمّن التحديث أيضاً إصلاح الأعطال الناتجة عن حذف تحديثات الحالة، وهو عُطل منع المستخدمين من القدرة على إدارة هذه التحديثات، فضلاً عن توقف التطبيق تماماً عند محاولة الحذف أو إعادة التوجيه. وفق “أخبار 24”.