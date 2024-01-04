“فصيلة الدم” وراء الإصابة بـ”السكتة”

أظهرت الأبحاث الجديدة، أن الأشخاص الذين لديهم إحدى فصائل الدم A أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية قبل سن الستين، مقارنة بالأشخاص الذين لديهم فصائل دم أخرى.
وكشفت دراسة أجراها باحثو علم الجينوم بجامعة “مريلاند” الأمريكية، عن علاقة واضحة بين الجين الخاص بالمجموعة الفرعية A1 والسكتة الدماغية المبكرة، وذلك بتحليل بيانات 48 دراسة وراثية شارك بها نحو 620 ألف شخص بأعمار تتراوح بين 18 و59 عاماً.
ولاحظ الباحثون، وفقاً لمجلة “sciencealert” العلمية، أن الأشخاص الذين يحملون هذا الجين في المجموعة A لديهم فرصة أعلى بنسبة 16% للإصابة بسكتة دماغية قبل سن الستين. وفق “أخبار 24”.