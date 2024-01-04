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رياضة > “السلولي”: نواجه “لبنان” لتحقيق الأهداف
04/01/2024   8:26 ص

“السلولي”: نواجه “لبنان” لتحقيق الأهداف

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قال لاعب المنتخب الوطني السعودي، عون السلولي، إنهم سيخوضون ودية لبنان كمباراة رسمية؛ لتحقيق الأهداف الرسمية المطلوبة منهم من المدرب.

وأشار السلولي، في تصريحات صحفية، إلى أنه يشعر بالفخر بالانضمام للمرة الثانية للمنتخب السعودي وهو أمر يراه حافزًا لتقديم أكثر ما لديه، منوهًا إلى أن الأجواء بالمنتخب ممتعة والمعنويات مرتفعة وكذلك الحماس وهو الأمر الذي يرغبون في ترجمته بالملعب سواء في المباريات الودية أو كأس آسيا.

وأوضح لاعب المنتخب السعودي، أن اللاعبين الخبرة بالمنتخب يمنحونهم معنويات وحافزًا جيدًا وتواجدهم مع اللاعبين الشباب بالأخضر قد يكون مزيجًا لتحقيق عمل كبير، موجهًا الشكر للجمهور على الدعم. وفق “سبورت 24”.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن مواجهة الأخضر أمام لبنان الودية، اليوم الخميس، استعدادًا لكأس آسيا 2023، ستكون مغلقة أمام الجماهير ووسائل الإعلام.

“السلولي”: نواجه “لبنان” لتحقيق الأهداف

رياضة
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