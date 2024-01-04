استحداث نظام جديد لـ”الدرجة الأولى” للسيدات

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن اعتماده بشكل رسمي استحداث نظام دوري الدرجة الأولي للسيدات اعتبارًا من الموسم المقبل.
ووفقا لما أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم فإن البطولة ستلعب بنظام الذهاب والإياب ويشارك بها 10 فرق، ويصعد الفريقان الأعلى ترتيبًا إلى الدوري الممتاز للسيدات، ويهبط الفريقان الأدنى ترتيبًا إلى دوري الدرجة الثانية للسيدات.
وأشار الاتحاد السعودي إلى أنه تم استحداث بطولة دوري الدرجة الثانية للسيدات، وستقسم إلى قسمين دور المجموعات والأدوار النهائية.
وستلعب البطولة بطريقة الدوري الكامل (ذهابا وإيابًا مناطقيا) لكل مجموعة، ويتأهل أصحاب المراكز الأولى إلى مرحلة الأدوار النهائية وتقام بنظام التجمع، ويصعد بطل البطولة ووصيفه إلى دوري الدرجة الأولى للسيدات. وفق “سبورت 24”.
يشار إلى أن النسخة الحالية من دوري الدرجة الأولى للسيدات يشارك فيه 26 فريقًا بنظام الذهاب والإياب، وتتم المنافسات فيه على مرحلتين الأولى مرحلة المجموعات مناطقيًا في 5 مُدن، والثانية الأدوار النهائية بنظام التجمع من 12 فريقا متأهلاً من المرحلة الأولى، وفي النهاية تصعد الفرق الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز.