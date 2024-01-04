تاريخ مواجهات “الأخضر” أمام “لبنان”

يدشن المنتخب السعودي، غدًا الخميس، مبارياته الودية في معسكره الأخير استعدادًا لكأس آسيا “قطر 2023″، حيث سيخوض الأخضر 3 وديات على هامش معسكره المقام حاليًا بالدوحة.
ويلتقي الأخضر غدًا أمام نظيره اللبناني، فيما سيخوض ودية أمام فلسطين يوم 9 يناير الجاري، على أن يختتم ودياته بمعسكره الحالي بمواجهة هونج كونج يوم 10 من الشهر ذاته.
وتعد مواجهة الغد هي الأولى التي تجمع المنتخب السعودي مع نظيره اللبناني منذ آخر مواجهة جمعتهما قبل 4 سنوات وبالتحديد في دور المجموعات بكأس آسيا “الإمارات 2019” ووقتها فاز الأخضر بهدفَيْ فهد المولد وحسين المقهوي.
وتعود أول مواجهة بين الأخضر ولبنان إلى عام 1957 عندما التقيا لحساب دورة الألعاب العربية الثانية وانتهت المباراة بالتعادل لحساب دور المجموعات.
وتأتي المواجهات على المستوى العربي هي الأكثر بين المنتخبين حيث التقيا في كأس العرب 3 مرات وفي دورات الألعاب العربية مرتين بالإضافة إلى 4 وديات، بينما جمعتهما مواجهتان في تصفيات كأس العالم 2010، حيث فاز الأخضر ذهابًا وإيابًا بنتيجتَيْ 4-1 و2-1 على الترتيب. وفق “سبورت 24”.
ويملك المنتخب اللبناني أكبر انتصار في تاريخ مواجهات المنتخبين بالفوز 7-1 في دورة الألعاب العربية الثالثة عام 1961، بينما جاء أكبر فوز سعودي أمام لبنان بنتيجة 4-1 في مباراتين، الأولى في كأس العرب السابعة 1998 والثانية في تصفيات مونديال 2010.
وإجمالًا التقى المنتخبان في 12 مواجهة، حقق الأخضر الفوز في 5 مباريات مقابل 3 انتصارات للمنتخب اللبناني بينما حضر التعادل في 4 مباريات.