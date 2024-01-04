“محرك بحث” لمواد التجميل “المحظورة”

دشنت الهيئة العامة للغذاء والدواء محرك بحث للمواد المحظورة والمواد المقيد استخدامها في منتجات التجميل.
وأوضحت في تعميم لمصانع ومستودعات ومستوردي منتجات التجميل، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها للتأكد من مأمونية منتجات التجميل بالأسواق.
من جهة أخرى، أشارت الهيئة إلى توفيرها “نظام فسح” لاستيراد منتجات التجميل والأجهزة الطبية والدواء، مبينة أنه يوفر الجهد والوقت والتكلفة عند استيراد هذه المنتجات، بالإضافة إلى تسهيل إصدار شهادة مطابقة الإرسالية.
وشملت مميزات الخدمة توحيد إجراءات الفسح لقطاعات هيئة الغذاء والدواء، وإمكانية تقديم طلبات الفسح وتتبعها، وإمكانية وصول المستورد إلى جهات تقويم مطابقة أكبر، وإمكانية الرد على استعلامات وملاحظات جهات تقويم المطابقة والتفتيش المركزي، بجانب السماح للمستورد بالدخول على النظام بأكثر من مستخدم. وفق “أخبار 24”.