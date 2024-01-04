“2.3” ألف قضية عمالية بـ”4 أيام”

تلقت المحاكم العمالية في المملكة خلال الأربعة أيام الأولى من عام 2024م، 2302 قضية تم إنجاز 1430 قضية منها، كما تم عقد 3292 جلسة، وإصدار 1333 حكما، و341 قرارا.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة العدل، تصدرت منطقة الرياض بعدد القضايا العمالية خلال أول أربعة أيام من العام الميلادي الجديد بـ 741 قضية، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 559 قضية، والمنطقة الشرقية بـ 307 قضايا، وسجلت منطقتا الحدود الشمالية والباحة أقل عدد قضايا عمالية بواقع 16 قضية في منطقة الحدود الشمالية و8 قضايا في منطقة الباحة.
وسجلت منطقة المدينة المنورة 164 قضية، ومنطقة عسير 147 قضية، ومنطقة القصيم 122 قضية، ومنطقة حائل 72 قضية، ومنطقة جازان 62 قضية، ومنطقة تبوك 38 قضية، ومنطقة الجوف 34 قضية، ومنطقة نجران 32 قضية. وفق “أخبار 24”.