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جديد المحليات > محكمة جزائية بـ”حفر الباطن”
04/01/2024   3:23 م

محكمة جزائية بـ”حفر الباطن”

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وافق المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء محكمة جزائية في محافظة حفر الباطن، وقصر نظر القضايا الجزائية على المحاكم الجزائية فقط، بهدف تركيز النظر القضائي وتعزيز جودة الأحكام.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بحضور أعضاء المجلس، حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وفقاً لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم.

كما وافق المجلس على توجيه 30 قاضياً للعمل في المحاكم الجزائية بعد إنهائهم برنامج الدبلوم العام للعلوم القانونية في معهد الإدارة العامة.

واستعرض المجلس عدداً من الطلبات المرفوعة من أصحاب الفضيلة القضاة، وعدد من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية للقضاة، إضافةً لتسمية عدد من رؤساء المحاكم. وفق “أخبار 24”.

محكمة جزائية بـ”حفر الباطن”

جديد المحليات
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