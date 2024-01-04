“أتم” منصة لتبادل حقوق الملكية

كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن بدء مشروع المنصة الوطنية لتبادل حقوق الملكية الفكرية “أتم”، وإطلاق هويتها بحضور رئيس مجلس إدارة الملكية الفكرية وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وأوضحت الهيئة أن منصة “أتم” تهدف لتحفيز الإبداع والابتكار في ظل نمو التقنيات الجديدة والصناعات الإبداعية عن طريق رقمنة إجراءات التداول لأصول الملكية الفكرية بتوفير مساحة آمنة للمبدعين والمبتكرين لتداولها، أو الاستحواذ عليها لتعزيز الاستثمار في الملكيات الفكرية، والاستفادة منها، بشفافية وموثوقية عالية.
وأبانت أن المنصة تقدم عددا من الخدمات الداعمة من خلال بناء سجل وطني لمقدمي الخدمات والممارسين المرخصين في المجالات ذات الصلة بالملكية الفكرية مثل التقييم والوساطة والخدمات الفنية للحاضنات ومعامل التصنيع لتسهيل التعاملات والوصولية للخدمات. وفق “أخبار 24”.
وسيتم تنفيذ المشروع ضمن أعمال الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ووفقاً لاتفاقية العمل الموحدة بين الجهات الوطنية ممثلة بالهيئة السعودية للملكية الفكرية كمالك للمشروع والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي كشريك استراتيجي وممكن رقمي بالإضافة إلى الجهات الوطنية الداعمة ممثلة بعدة وزرارات منها وزارة الصناعة والثروة المعدنية.