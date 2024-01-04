ارتفاع النفط وسط “مخاوف” الإمدادات

صعدت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، (الخميس)، لتواصل تحقيق مكاسب حادة من الجلسة السابقة وسط المخاوف حيال إمدادات الشرق الأوسط في أعقاب التوترات التي تشهدها المنطقة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.42% إلى 78.58 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو 0.55% إلى 73.10 دولار.
وكان كلا الخامين القياسيين قد ارتفعا أمس (الأربعاء)، بنحو 3% عند التسوية في أول ارتفاع منذ خمسة أيام، وشهد الخام الأمريكي أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ منتصف نوفمبر الماضي. وفق “أخبار 24”.
وأمس (الأربعاء)، أدت احتجاجات إلى توقف كامل للإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي، الذي يمكن أن ينتج ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا، فيما قُتل ما يقرب من 100 إيراني في انفجارين، بينما تستمر حرب إسرائيل في غزة وما يتعلق بها من مخاوف بخصوص الشحن في البحر الأحمر.