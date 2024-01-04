“ينبع الصناعي” يستقبل أول سفينة “شحن سيارات”

استقبل ميناء الملك فهد الصناعي بينبع السفينة “هوج سيدني” والتي تعد أول سفينة يستقبلها لشحن السيارات منذ إنشائه عبر المسافنة، وذلك من خلال المزود العالمي الرائد لخدمات النقل البحري “هوج أوتو لاينز”، وعلى متنها 1984 سيارة.
وقالت الهيئة العامة للموانئ، إن الخطوة تؤكد نجاحها في استثمار قدرات موانئ المملكة وخدماتها المتطورة لتعزيز تنافسيتها، وتطوير وتيسير الحركة التجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضافت أنه يتم شحن هذه السيارات من السفينة “هوج سيدني” إلى السفينة العملاقة “إليانس نورفلك”، مما يعكس تميز القدرات اللوجستية، والخدمات التشغيلية التي يتمتع بها ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، فضلاً عن موقعه الاستراتيجي المطل على ساحل البحر الأحمر، وجاهزية البنى التحتية، التي أسهمت في جذب الخطوط الملاحية العالمية، واستقبال مختلف أحجام السفن العملاقة؛ لمواكبة متطلبات صناعة النقل البحري.
ويتميز الميناء إلى جانب موقعه الجغرافي بإمكانياته التشغيلية العالية، حيث يمتلك قناتي اقتراب بحرية شمالية وجنوبية واسعة، فيما تبلغ أعماق أرصفته 18 متراً تسمح باستقبال أكبر السفن، إضافة إلى دوره في الحفاظ على البيئة، حيث تسهم عمليات النقل البحري بينه وبين الموانئ المجاورة في تقليل الضغط والازدحام بالطرق البرية، ومن ثم تقليل حوادث الشاحنات عليها، وكذلك معدل استهلاك الوقود، إلى جانب الحد من آثار الأضرار البيئية الناتجة عن عوادم تلك الشاحنات. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بينبع استقبل مؤخراً السفينة “جولي بالاديو” التابعة للوكيل البحري “المؤسسة العربية للملاحة والتجارة” عبر الخط الملاحي “إيجنازيو ميسينا- Ignazio Messina”، والمحملة بمركبات رالي داكار 2024، والتي ضمت 864 مركبة، و 86 دراجة نارية، و 5 طائرات مروحية، و 39 حاوية، للمشاركة في “رالي داكار السعودية 2024”.