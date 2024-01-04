مهاجم إنترناسيونال يقترب من “الرياض”

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن دخول مهاجم إنتر ناسيونال البرازيلي بيدرو هنريكي دائرة اهتمام نادي الرياض للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأكدت صحيفة “ge.globo” البرازيلية، أن إدارة نادي الرياض تقدمت بعرض رسمي لمسؤولي نادي إنترناسيونال البرازيلي للتعاقد مع هنريكي ، وأشارت إلى أن الرياض عرض على إدارة النادي البرازيلي التعاقد مع هنريكي بنظام الإعارة مع خيار الشراء.
وجاءت رغبة الرياض في ضم المهاجم بيدرو هنريكي بطلب من مدرب الفريق البرازيلي أودير هيلمان.
وتعاقد إنترناسيونال البرازيلي مع بيدرو هنريكي في عام 2022، قادماً من سيفاسبور التركي.