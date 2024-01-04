الشباب يقدم عرضًا مغريا لـ”بوليتانو”

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن تقديم نادي الشباب عرضا لإدارة نابولي الإيطالي للتعاقد مع اللاعب ماتيو بوليتانو، مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأوضحت شكبة سكاي سبورت، أن إدارة الشباب قدمت عرضًا بقيمة 12 مليون يورو، وعقدًا للاعب براتب 7 ملايين يورو سنويًّا لمدة 3 سنوات.
ومن المقرر أن ينتهي تعاقد نابولي مع بوليتانو في 2025، وكان قد انضم إليه في يوليو 2021، قادمًا من إنتر ميلان، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 15 مليون يورو.
ويتواجد فريق الشباب في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري بعدما حصد الفريق 21 نقطة من 19 جولة.