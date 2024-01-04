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رياضة > “رونالدو” يفتتح عام 2024 بجائزة جديدة
04/01/2024   3:40 م

“رونالدو” يفتتح عام 2024 بجائزة جديدة

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فاز قائد النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الخميس، بجائزة “مارادونا” كأفضل هداف لعام 2023 في حفل جوائز جلوب سوكر.

وقبل أيام، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تربع كريستيانو رونالدو، قائد النصر، على صدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في كل البطولات خلال عام 2023.

وتصدر رونالدو قائمة الهدافين حول العالم في كل البطولات بنهاية 2023، بعدما سجل 54 هدفا بقميصي النصر ومنتخب البرتغال، متفوقاً على كيليان مبابي، وهاري كين، نجمي باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، ولكل منهما 52 هدفا، فيما جاء إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في المركز الرابع بـ50 هدفا.

كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة "مارادونا" كأفضل هداف لعام 2023 في حفل جوائز جلوب سوكر
وفق “سبورت 24”.

“رونالدو” يفتتح عام 2024 بجائزة جديدة

رياضة
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