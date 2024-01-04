“تاسي” يسجل أكبر زيادة آخر 7 أشهر

عاود المؤشر الرئيس لسوق الأسهم السعودية في جلسة اليوم (الخميس) ارتفاعه مجدداً ليتخطى مستوى 12 ألف نقطة مسجلاً أكبر نسبة زيادة في آخر 7 أشهر ومنذ نهاية تعاملات 4 يونيو الماضي عندما ارتفع بنسبة 1.88%، جاء ذلك بدعم تحسن الطلب على الأسهم وتوافر السيولة المتداولة التي تخطت 10 مليارات ريال لليوم الثاني على التوالي، إلا أن إجمالي حجم التعاملات في جلسة اليوم انخفض مقارنة بجلسة أمس (الأربعاء).
وبنهاية جلسة اليوم يكون المؤشر سجل الزيادة الثالثة له في عام 2024، وصولاً إلى 121245.45 نقطة في مقابل 111928.89 نقطة نهاية جلسة أمس، بزيادة 216.56 نقطة نسبتها 1.82%، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 2024 إلى 178 نقطة، نسبتها 1.5 %، مقارنة بقراءة المؤشر ختام عام 2023 البالغة 11967 نقطة.
وبالنظر إلى الإجماليات، فنجد انخفاضاً في السيولة المتداولة بنسبة 9 % إلى 10 مليارات ريال، في مقابل 11 ملياراً أمس، فيما انخفضت الكمية المتداولة 23 % إلى 465 مليون سهم، في مقابل 604 ملايين، وهبط عدد الصفقات المنفذة 14 % إلى 555 ألف صفقة في مقابل 642 ألفاً، انخفض معها متوسط الصفقة إلى 838 سهماً بنسبة 11 %.
وطاول الصعود مؤشرات 18 قطاعاً من السوق التعاملات، منها 8 قطاعات تخطت مكاسبها نسبة 2 %، تصدرها قطاع الاستثمار والتمويل المرتفع 5.40 %، تلاه مؤشر إنتاج الأغذية الصاعد 4.40 %، ثم مؤشر التطبيقات بنسبة 3.73 %، فيما ارتفع مؤشر المصارف 3.37 %، وأضاف مؤشر الإعلام والترفيه 2.31 % إلى قيمته، وبلغت الزيادة في مؤشر الطاقة 0.36 %. وفق “أخبار 24”.
وفي المقابل انخفضت مؤشرات 3 قطاعات فقط، كان أكبر خسارة مؤشر الخدمات التجارية والمهنية الهابط 0.66 %، ثم مؤشر المواد الأساسية بخسارة 0.35 %، ثم مؤشر الصناديق العقارية المتداولة بتراجع 0.28 %.
وواصل مؤشر “نمو” لليوم الثاني ارتفاعه على التوالي بعد أن أنهى جلسة اليوم بزيادة 0.21 % تعادل 53 نقطة، صعوداً إلى 24694 نقطة في مقابل 24641 نقطة أمس، من تداول 1.62 مليون سهم في مقابل 1.46 مليون، فيما ارتفعت السيولة المتداولة 22 % إلى 31 مليوناً في مقابل 25 مليوناً، نُفذت من خلال 2757 صفقة.