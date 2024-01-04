منتدى “مستقبل الدفاع” في “فبراير”

ينطلق في الرابع من فبراير المقبل، منتدى مستقبل الدفاع الذي يشارك فيه عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين وقيادات الشركات العالمية والمحلية الذين سيخاطبون جمهور صناعة الدفاع والأمن خلال الندوات والجلسات التي يتضمنها المنتدى.
ويتزامن انطلاق المنتدى مع انطلاق النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير المقبل في العاصمة الرياض.
ويبدأ المنتدى الذي يحضره ممثلون رفيعو المستوى من القطاع الحكومي والقطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم، بكلمة افتتاحية من محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، حيث سيركز الحدث الفريد على استعراض السياسة الوطنية ذات الصلة بقطاع الدفاع والأمن، والتقنيات، والابتكار.
وخلال المنتدى، سيناقش رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن فياض الرويلي أهمية جاهزية الدفاع والابتكار في تعزيز القدرات، كما سيلقي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI أحمد الخطيب كلمة تستعرض أبرز تطورات مجالات الدفاع في المملكة خلال الفترة المقبلة، فيما سيقدم وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح عرضاً عن أهمية تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.
وستُعقد خلال المنتدى جلستان حواريتان، تتناول الأولى محور “تحدي الكوادر البشرية/ جذب المواهب المناسبة وصقل قدراتها في قطاع الدفاع” حيث يشارك فيها كل من: رئيس وكالة صناعة الدفاع التركية، البروفيسور هالوك غورغن، والمهندس وليد أبوخالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “سفن” سليمان البابطين، والرئيس التنفيذي لـ MBDA إريك بيرينجر.
فيما ستتناول الجلسة الثانية محور” تسريع الابتكار/ إدارة تحديات تقنيات الدفاع” والتي ستقام بمشاركة محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح السليمان، والرئيس التنفيذي لشركة “بي إيه إي سيستمز” الدكتور تشارلز وودبورن، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة NAVAL بيير إيريك بوميليه.
وستتوالى جلسات الريادة الفكرية على امتداد الأربعة أيام التالية وذلك في ثلاث قاعات عرض؛ إذ يُعتبر الابتكار محوراً لفعاليات اليوم الثاني، وسيشارك في الحديث كل من مدير التقنيات في “بي إيه إي سيستمز” روبيرت ماري ويذر، بالإضافة إلى نائب رئيس الاستراتيجية وتطوير الأعمال العالمية في “جنرال ديناميكس” كريس براون حيث يناقشون سعيهم لتحقيق الابتكار في جميع أركان هذه الصناعة.
كما يتحدث الرئيس التنفيذي لقطاع الصواريخ ومكافحة الحرائق في “لوكهيد مارتن” تيم كاهيل، عن الاستثمار والابتكار في ساحات المعركة، فيما يقدم الرئيس الحالي للمجلس العسكري الدولي لقضايا المناخ والأمن والقائد السابق للدفاع في هولندا الجنرال توم ميدندورب، محاضرة رئيسية حول الاستدامة البيئية في مجال الدفاع، فيما تناقش الشريكة الإدارية في AerospaceXelerated ورئيسة برامج التسريع والابتكار في بوينج نيكولا بايتس، موضوعات حيوية تؤثر على هذه الصناعة مثل: رأس المال، والمخاطر، والمشاريع الناشئة في القطاع العام.
وفي اليوم الثالث سيتم الحديث عن خطوات تطوير التقنيات المدنية والعسكرية وتحقيق التعاون بينها، حيث سيتم الحديث عن هذا المحور مع القائد السابق للعمليات الخاصة في الجيش الأسترالي الجنرال آدم فيندلي، ورئيس روتاري وأنظمة التحكم لشركة “لوكهيد مارتن” ستيفاني هيل، التي تناقش تحويل الطيران والدفاع للقرن الحادي والعشرين، كما سيتحدث المدير العام لإستراتيجيات التدريب في “بي إيه إي سيستمز” السير ستو أفا الذي سيلقي الضوء على مستقبل التفاعل بين القدرات البشرية والتقنية.
وبعد نجاحه خلال النسخة الأولى من المعرض، يعود برنامج المرأة في الدفاع للنسخة الثانية خلال اليوم الرابع، وتفتتحه سفيرة خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر، بحضور نخبة من القيادات النسائية حيث تشارك نائب الرئيس التنفيذي لشركة “روتاري لوكهيد مارتن” ستيفاني هيل، وسيشاركها الحديث رئيس هيئة التعليم والتدريب للقوات المسلحة في المملكة اللواء عادل البلوي.
وفي اليوم الخامس من أيام معرض الدفاع العالمي 2024 سيستعرض برنامج مواهب المستقبل أهمية دعم تطوير مهارات الجيل القادم من المبدعين في مجالات الدفاع؛ وذلك عبر كلمة يقدمها وزير التعليم يوسف البنيان، وسيشهد البرنامج مشاركة محلل شؤون الدفاع وزميل مشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) الدكتور أليكس والمسلي، حيث ستدير جلسة حول نموذج نمو رأس المال البشري في مجال الدفاع، كما يستعرض نائب الرئيس والمدير العام في جنرال ديناميكس جيسون مونهان تحديات القدرات البشرية من وجهة النظر الصناعية. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي أندرو بيرسي، إنه يسعدنا أن نؤكد على تميز الندوات وجلسات النقاش خلال النسخة الثانية حيث ستجمع المتحدثين الدوليين والمحليين الرواد في الصناعة، ليخاطبوا الزوار والعارضين في مناقشات تركز على الدور البشري والتقني والقدرات الصناعية.
وأضاف أن معرض الدفاع العالمي ليس مجرد معرض للتكنولوجيا الرائدة؛ إذ يوفر الحدث فرصة للقادة في مجال الدفاع للاجتماع من أجل الأهداف المشتركة المتمثلة في مواجهة التحديات التي تواجه الصناعة والعالم، مؤكداً أن المعرض يلعب دوراً مهماً في تمكين التعاون العالمي إلى ما هو أبعد من الحدث نفسه؛ مما يوفر منصة دولية تُعزِّز التعاون الدولي.