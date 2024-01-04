“1.3 مليون” سجل تجاري بـ2023

كشفت نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع من العام الحالي 2023؛ عن نمو السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية والقطاعات الواعدة في المملكة.
وسجلت وزارة التجارة ارتفاعاً في عدد السجلات التجارية خلال الربع الرابع 2023، حيث بلغت أكثر من 95 ألف سجل تجاري، بزيادة قدرها 23% عن الربع المماثل للعام 2022م، فيما وصل إجمالي السجلات بنهاية العام الماضي أكثر من مليون و397 ألف سجل تجاري، بينما نمت السجلات التجارية في التجارة الإلكترونية 24% بنهاية الربع الرابع 2023.
وأوضحت الوزارة أن فئة الشباب من الجنسين استحوذت على 38,6% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت نسبة السيدات 38% من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات، في حين تصدرت الرياض مناطق المملكة في عدد السجلات المصدرة وبلغت 33.3 ألف سجل، تليها مكة المكرمة والشرقية وعسير والمدينة المنورة بعدد سجلات وصل إلى 20.5 ألف، و13.5 ألف، وأكثر من 5 آلاف، وأكثر من 4 آلاف سجل على التوالي، ومثلت الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية 70% من السجلات المصدرة.
وحققت أنشطة الفنون البصرية نمواً في عدد السجلات القائمة بنسبة 103%، بعدد 822 سجلاً، مقارنة بنحو 2.2 ألف سجل في الربع المماثل من عام 2022، وكانت أعلى مناطق من حيث السجلات هي: الرياض بـ 400 سجل، ثم مكة المكرمة 242 سجلاً، والشرقية 99 سجلاً، والمدينة المنورة 28 سجلاً، وعسير 14سجلاً، وحققت المنتجعات نمواً في عدد السجلات القائمة بنسبة 51%، بعدد 3.3 ألف سجل، مقارنة بنحو 2.2 ألف سجل في الربع المماثل من عام 2022، وكانت أعلى مناطق من حيث السجلات هي: مكة المكرمة بـ 1.3 ألف سجل، ثم الرياض 1.1 ألف سجل، والشرقية 251 سجلاً، والمدينة المنورة 228 سجلاً، والقصيم 122 سجلاً.
وسجلت فنادق البوتيك نمواً في عدد السجلات القائمة بنسبة 74%، بعدد 1.91 ألف سجل، مقارنة بنحو 1.01 ألف سجل في الربع المماثل من عام 2022، وكانت أعلى مناطق من حيث السجلات هي: مكة المكرمة 863 سجلاً، والرياض بعدد 613 سجلاً، والشرقية 141 سجلاً، والمدينة المنورة 121 سجلاً، وعسير 50 سجلاً، فيما سجل النقل البري للبضائع نمواً في عدد السجلات القائمة بنسبة 21%، بعدد 33.4 ألف سجل، مقارنة بنحو 27.6 ألف سجل في الربع المماثل من عام 2022، وكانت أعلى مناطق من حيث السجلات هي: الرياض بعدد 11.7 ألف، تليها مكة المكرمة بـ 6.8 ألف سجل، والشرقية 4.9 ألف سجل، وعسير بأكثر من ألفي سجل، والقصيم 1.7 ألف سجل. وفق “أخبار 24”.
ونما عدد السجلات القائمة بصناعة الأدوات والأجهزة الطبية بنسبة 28%، بعدد 1.3 ألف سجل، مقارنة بنحو 1.03 ألف سجل في الربع المماثل من عام 2022، وكانت أعلى مناطق من حيث السجلات هي: الرياض بـ 593 سجلاً، ثم مكة المكرمة 352 سجلاً، والشرقية 167 سجلاً، والمدينة المنورة 56 سجلاً، وعسير 54 سجلاً، فيما بلغ عدد السجلات الصادرة للشركات 16.4 ألف سجل للشركات ذات مسؤولية محدودة و9 لشركات توصية بسيطة، و192 لشركات مساهمة، و57 لشركات مساهمة مبسطة، و82 شركة تضامن.