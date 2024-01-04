“الملاعب القطرية”.. فأل حسن لـ”الكرة السعودية”

آمال وطموحات كبيرة تعقدها الجماهير على كتيبة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، خلال مشاركتهم في كأس آسيا المقرر إقامته في الدوحة خلال الفترة من 12 يناير الجاري حتى 10 فبراير.
ويلعب الأخضر في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، قرغيزستان، تايلاند.
ولحسن الحظ فإن الملاعب القطرية تعتبر بمثابة فأل حسن للكرة السعودية على مدار تاريخها، وفي البطولات المتعددة سواء على الصعيد الإقليمي أو القاري أو العالمي.
انتصار تاريخي
وتشهد الملاعب القطرية على واحد من أهم انتصارات الكرة السعودية، وذلك في مونديال قطر 2022، بعدما تمكن الأخضر من إلحاق الهزيمة بالمنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي بهدفين دون رد في مفاجأة هزت عالم الكرة في وقتها.
وما زاد من قيمة انتصار الأخضر على رفاق ليونيل ميسي، أن المنتخب الأرجنتيني شق طريقه في البطولة حتى توّج باللقب في النهاية على حساب المنتخب الفرنسي، لتكون تلك البطولة الثالثة في تاريخ راقصي التانجو إلا أن قيمتها تكمن في أنها اللقب العالمي المرتبط باسم النجم ليونيل ميسي.
لقب قاري لا يُنسي
على الصعيد القاري، تتذكر الكرة السعودية الملاعب القطرية كفأل خير بعدما توّج الأخضر بلقب كأس الأمم الآسيوية عام 1988، وذلك في الفترة التى أقيمت خلال الفترة من 2 إلى 18 ديسمبر في هذا العام.
وواجه المنتخب السعودي في نهائي البطولة نظيره الكوري الجنوبي، ليفوز بركلات الترجيح محققًا اللقب الثاني على التوالي، وبعدما قدم مستويات رائعة في البطولة حينما حقق 5 انتصارات ولم يسبق له التعادل أو الخسارة بكتيبة مدججة بالنجوم.
وسلط الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي الضوء على فرحة التتويج بتلك البطولة، قائلاً “استقبلت الجماهير السعودية الأبطال المتوجين باللقب الثاني على التوالي، حيث كوكبة النجوم التي صنعت الإنجاز التاريخي من بينهم الأسطورة ماجد عبدالله، صالح النعيمة، محمد عبدالجواد، فهد الهريفي، عبدالله الدعيع، صالح المطلق، فهد المصيبيح، يوسف الثنيان، محيسن الجمعان”.
لقب عربي وتأهل عالمي
وبعد نسخة 1988 لكأس آسيا بعشر سنوات، استضافت الدوحة بطولة أخري وكانت من نصيب الأخضر السعودي، ففي عام 1998، أقيمت البطولة العربية بقطر في نسختها السابعة، بمشاركة 12 منتخبا، وتوّج بلقبها المنتخب السعودي.
وفي نفس العام، قطع الأخضر تذكرة التأهل إلى كأس العالم في فرنسا 1998، بعدما فاز على المنتخب القطري في إطار تصفيات المونديال بهدف نظيف.
وفق “سبورت 24”.