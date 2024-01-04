أحداث رياضية عالمية منتظرة بـ”يناير”

يترقب عشاق الرياضة العديد من الأحداث الرياضية العالمية الكبرى التي تستضيفها المملكة في يناير الجاري، حيث تنظم وزارة الرياضة، حزمة من البطولات والفعاليات الرياضية الدولية هذا العام، ضمن خطة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وكإحدى مبادرات برنامج جودة الحياة.
وتنطلق “الجمعة” منافسات النسخة الخامسة من رالي داكار السعودية 2024، وذلك بمشاركة نخبة السائقين والدراجين من جميع أنحاء العالم، من مدينة العلا السياحية التي تقع شمال غرب السعودية على أن تختتم المنافسات في ينبع على ساحل البحر الأحمر في الـ 19 من يناير.
ويستهل السائقون رحلتهم هذا العام بمرحلة تمهيدية من مخيم الانطلاق في العُلا، قبل خوض رحلة تعبر العديد من مدن السعودية؛ إذ يمر المسار هذا العام بالحناكية والدوادمي، والسلامية، والهفوف، وشبيطة، والرياض، وحائل، وينبع، ولمسافة إجمالية تتخطى 7891 كيلومتراً، منها 4827 كيلومتراً من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.
وتستضيف السعودية بطولة الكأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة الرابعة بين 10 14 يناير 2024، وتقام البطولة على ملعب “الأول بارك” الخاص بنادي النصر في العاصمة الرياض بنظام خروج المغلوب، بمشاركة أندية ريال مدريد بطل الكأس المحلية، برشلونة بطل الدوري، أتلتيكو مدريد ثالث الدوري وأوساسونا وصيف الكأس.
ويلتقي في المباراة الأولى الأربعاء 10 يناير ريال مدريد وجاره العاصمي أتلتيكو مدريد، على أن يواجه برشلونة حامل اللقب نظيره أوساسونا الخميس 11 من الشهر نفسه، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي ستقام الأحد 14 يناير.
وتعتبر هذه النسخة الرابعة التي تستضيفها المملكة، بعد 2020 في جدة وتوّج بلقبها ريال مدريد، فيما استضافت الرياض النسخة الثانية، وتوّج بها أيضاً ريال مدريد عام 2022، قبل أن يحرز برشلونة لقب نسخة 2023 الأخيرة.
كما تستضيف المملكة بطولة كأس السوبر الإيطالي للمرة الرابعة، خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير، بمشاركة أربعة أندية، وهي: إنتر ميلان، ونابولي، ولاتسيو، إضافة إلى فيورنتينا.
ويحتضن ملعب “الأول بارك” بمدينة الرياض، مواجهات البطولة التي ستقام بنظام خروج المغلوب، حيث يلتقي في المواجهة الأولى فريقا نابولي وفيورنتينا، مساء الخميس 18 يناير، على أن يواجه فريق إنتر ميلان حامل لقب النسخة الماضية”، نظيره لاتسيو يوم الجمعة 19 من ذات الشهر، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي ستقام مساء الإثنين 22 يناير.
وتعد هذه النسخة هي الرابعة التي تستضيفها المملكة، بعد أول نسخة في جدة، وتوّج بلقبها فريق يوفنتوس، بعد فوزه على نظيره إيه سي ميلان، فيما احتضنت الرياض النسخة الثانية وتوّج بلقبها فريق لاتسيو، بعد فوزه على منافسه يوفنتوس، وكذلك استضافت العاصمة النسخة الثالثة وتوّج بلقبها فريق إنتر ميلان، بعد تغلبه على فريق إيه سي ميلان.
وأعلنت وزارة الرياضة، استضافة الدرعية التاريخية، الجولتين الثانية والثالثة من الموسم العاشر لمنافسات بطولة العالم سباق “إي بي بي إي فورمولا إي” للسيارات الكهربائية”، خلال الفترة من 26 حتى 27 يناير 2024، على حلبة الدرعية.
وتستضيف الدرعية سباق فورمولا إي للمرة السادسة في تاريخها آخرها نسخة 2023 التي جرت في يناير الماضي تحت مسمى “سباق كور الدرعية إي بري 2023” بمشاركة 22 متسابقًا من 11 فريقًا عالميًا. وفق “سبورت 24”.
وتقع حلبة الدرعية، التي تمتد على مسافة 2.495 كم، على مشارف العاصمة السعودية الرياض، وتقع ضمن المناطق التاريخية المحيطة والمدرجة في قائمة التراث العالمي التابع لليونسكو، وتتضمّن 21 منعطفًا، وتعد الدرعية الحلبة المفضلة للسائقين باعتبارها واحدةً من أكثر الحلبات تطلبًا ضمن الموسم لموازنة إدارة الطاقة والقوة المباشرة.
وتعد بطولة سباق “إي بي بي إي فورمولا إي” للسيارات الكهربائية المعتمدة كبطولة دولية من قِبل الاتحاد الدولي للسيارات أول سلسلة عالمية لسباقات الشوارع للسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية الكاملة وتعد أهداف البطولة الرئيسة هي مواجهة التغيّر المناخي وتحقيق مستقبل أفضل من خلال السباق بتطبيق مبادرات مستمرة في جميع أنحاء العالم في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وتُسهم “فورمولا إي” بشكل كبير في تطوير التقنيات الجديدة والطاقات المتجددة والسيارات الكهربائية.
وتستضيف المملكة منافسات النسخة الرابعة من سباقات الدراجات الهوائية، تحت اسم طواف العلا 2024، في محافظة العلا، خلال الفترة من 30 يناير وحتى 3 فبراير 2024، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للدراجات، والاتحاد الدولي للدراجات “UCI”.