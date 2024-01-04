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جديد المحليات > “الدفاع” تُطوّر منسوبيها “تعليمياً”
04/01/2024   10:24 م

“الدفاع” تُطوّر منسوبيها “تعليمياً”

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وقّعت وزارة الدفاع مذكرة تعاون مع جامعة الطائف لبناء القدرات وتبادل الخبرات في المجالات التعليمية والتدريبية.

وتهدف المذكرة، إلى تعزيز الشراكة بين الوزارة والجامعة لتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التعليم والتدريب لتنمية رأس المال البشري.

وتتضمن التعاون في مجال التجسير لخريجي الكليات والمعاهد العسكرية وتقديم الاستشارات العلمية والبحثية والتقنية لبناء وتطوير القدرات بالوزارة، والتعاون في مجال الإيفاد والتطوير المهني لأعضاء هيئة التعليم العسكري، بالإضافة لتقديم الدعم التدريبي المهني لبناء وتطوير قدرات منسوبي الوزارة. وفق “أخبار 24”.

وقّع الاتفاقية مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري ورئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري.

التعاون في مجال الإيفاد والتطوير المهني لأعضاء هيئة التعليم العسكري

“الدفاع” تُطوّر منسوبيها “تعليمياً”

جديد المحليات
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