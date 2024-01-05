مهرجان الحمضيات بـ”الحريق”

اشتمل مهرجان الحمضيات في نسخته الثامنة بمحافظة الحريق، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، على عدة فعاليات منها مسابقات، ومشاركة للأسر المنتجة ومسرح للطفل، وسط حضور كثيف من الزوار.
ويهدف المهرجان الذي يستمر لمدة 10 أيام إلى تبادل الخبرات والتجارب الزراعية بين المزارعين والمهتمين وذلك لتطوير منتجاتهم الزراعية، إضافة إلى تعزيز الحراك الاقتصادي وفتح نوافذ تسويقية للمزارعين بالمحافظة.
من جانبه أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الحريق إبراهيم العجيان، أن الوزارة تسعى لتطوير وتوسيع زراعة الحمضيات والمنتجات الزراعية الأخرى، باعتبارها ميزة نسبية في المحافظة، وذلك ضمن مستهدفات الوزارة المستمدة من رؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن نجاح محافظة الحريق في زراعة أشجار الحمضيات يلقى نموًا كبيرًا واهتمامًا ملحوظًا من المزارعين، وتعود هذه النجاحات إلى البيئة الصحراوية الجبلية، والمياه الجوفية العذبة، والتربة الخصبة التي أسهمت في زراعة كميات كبيرة بجودة متميزة.
كما أصبحت هذه المنتجات تُصدَّر إلى الأسواق خارج المحافظة، وتحظى بقبول وإقبال من المستهلكين كونها بديلًا محليًا متميزًا عن المنتجات المستوردة.