3200 “إخلاء” جوي بـ”2023″

قامت طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع خلال عام 2023، بإخلاء أكثر من 3200 حالة بمجموع رحلات جوية بلغ 1200 رحلة.
وبينت الوزارة، أنه تم نقل 3 آلاف مريض داخلياً، و220 مريضاً من الخارج، و 200 حالة إنقاذ حياة، و4 حالات لتوائم سيامية و27 حالة نقل وزراعة أعضاء.
يُذكر أن مجلس الشورى، وافق على مشروع نظام الإخلاء الطبي، من 41 مادة، تهدف إلى تطوير هذا القطاع وتنظيم بنيته الأساسية، وفق التقنيات الحديثة، والذي يهدف لتقديم خدمات الإخلاء الطبي بتكلفة مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور ومواكبة المعايير العالمية.
كما يسعى لتحقيق تشغيل قياسي يتلاءم مع معايير الجودة المطبقة؛ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في إدارة عمليات الإخلاء الطبي.
وفق “أخبار 24”.