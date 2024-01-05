“600 %”زيادة بالمساحات الخضراء في منطقة مكة

كشف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن زيادة مساحات الغطاء النباتي في منطقة مكة المكرمة بنسبة بلغت 600% خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، بدايةً من أغسطس إلى ديسمبر 2023، بسبب الحالة المطرية في هذه الفترة التي وصلت معدلاتها إلى 200 ملم في بعض المواقع.
وأوضح المركز أن تحليلات بيانات الاستشعار عن بعد، كشفت عن وصول إجمالي مساحة الغطاء النباتي في مكة المكرمة في شهر أغسطس إلى 3.5 ألف كيلومتر مربع بما يمثل 2.3% من إجمالي مساحة المنطقة، لتزيد المساحة تدريجيّاً خلال الأشهر التالية مع زيادة هطول الأمطار وتصل في نهاية الفترة إلى 26.2 ألف كيلومتر مربع.
ووفق المركز، غطَّى الغطاء النباتي في شهر ديسمبر 2023 ما يصل إلى 17.1% من إجمالي مساحة منطقة مكة المكرمة, وتركَّز في المناطق الجبلية والمرتفعات الموازية لخط ساحل البحر الأحمر، التي يبلغ ارتفاعها ما بين 500 متر و2,600 متر، في محافظات: مكة المكرمة، والطائف، والليث، والجموم، والكامل، وخليص.
ويعمل المركز الوطني على دراسة واقع مناطق الغطاء النباتي ومراقبة التغير بمواقع مشاريع التشجير، ومراقبة الغطاء الأرضي وتغير مساحته، وحساب كميات الأمطار وكثافة الغطاء النباتي، وقياس كثافة الغطاء النباتي، بالإضافة إلى رصد ومراقبة صحة النبات، وذلك بالاعتماد على برنامج تقنيات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات مشاريع التشجير ومبادرة “السعودية الخضراء”.
يذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي في المملكة ودراسة جميع المتغيرات في المساحات الخضراء وتطوير القدرة على الاستعداد للجفاف والتخفيف من حدته، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني لتحقيق “رؤية المملكة 2030″، في إطار اهتمام المملكة بالتقليل من آثار التصحر والجفاف والإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها.
وفق “أخبار 24”.