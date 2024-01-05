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05/01/2024   2:10 م

نسخة مطوّرة من “غوغل بارد”

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كشفت شركة “غوغل” الأمريكية، عن ترقية مرتقبة لنموذج اللغة الخاص بها المعروف باسم “Bard”، والتي ستأتي باسم “Bard Advanced” وهي نسخة مدفوعة الأجر من النموذج المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الشركة، وفقاً لموقع “androidpolice” التقني، أن النسخة المطورة الجديدة تابعة لحزمة “غوغل وان” التي ستشمل العديد من المنتجات المطورة، مشيرةً إلى أن النسخة ستكون مجانية خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد التسجيل.

وتأتي هذه الخطوة لحاجة غوغل إلى تغطية تكلفة النموذج المجاني الذي أطلق لمنافسة روبوت الدردشة الشهير “ChatGPT” العام الماضي، حيث تتمكن الشركة من تحقيق الدخل من الخدمة التي لا تحتوي على إعلانات.وفق “أخبار 24”.

نسخة مطوّرة من “غوغل بارد”

مال وأعمال
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